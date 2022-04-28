TEMSA ve Skoda, BUS2BUS fuarında elektrikli araçlarını birlikte sergiledi

İSTANBUL (AA) - Almanya’nın Berlin kentindeki BUS2BUS fuarına birlikte katılan TEMSA ve Skoda Transportation Group, smart mobility vizyonu kapsamında geliştirdikleri elektrikli araçlarını tanıttı.

Temsa açıklamasına göre, son yıllarda ağırlık verdikleri elektrifikasyon çalışmalarıyla, bu alanda dünyanın lider şirketleri arasında yer alan Skoda Transportation Group ve TEMSA, 27-28 Nisan düzenlenen BUS2BUS Fuarı’na birlikte katıldı. Avrupa otobüs pazarı için yılın en önemli etkinlikleri arasında gösterilen BUS2BUS Fuarı, Skoda Transportation Group ve TEMSA’nın birlikte katıldığı ilk fuar oldu. Fuarda TEMSA’nın MD9 electriCITY ve Skoda’nın E'CITY elektrikli otobüsleri sergilendi.

Elektrifikasyonun öne çıktığı fuarda, dünyanın önde gelen otobüs üreticileri, elektrikli araçlarını sergileme fırsatı bulurken, smart mobility vizyonu kapsamında önümüzdeki dönemde karşılaşılacak alternatif yakıtlı araçlar ve yüksek teknolojili şarj sistemleri de tanıtıldı.

- "Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrifikasyon temelinde şekilleniyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, etkinliğin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Biz bu etkinlikte, kardeş şirketimiz Skoda ile birlikte sadece birer araç sergilemedik. Aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek ortaya koyduğumuz ortak vizyonumuzu, tüm katılımcılara, müşterilere, sektör paydaşlarına gösterdik." ifadelerini kullandı.

Dünyada toplu taşımanın geleceğinin elektrifikasyon temelinde şekillendiğinin altını çizen Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın her ülkesinde elektrikli otobüslerin hızla paylarını artırdığını görüyoruz. Bunun önümüzdeki dönemde çok daha hızlanmasını bekliyoruz. Elektrifikasyona sahip çıkmayı, bu alanda gerekli adımları atmayı, bizim gibi üreticilerin dünyaya karşı bir sorumluluğu olarak görüyoruz. TEMSA ve Skoda’nın, bu sorumluluk duyguları, güçlü teknolojik altyapıları, yüksek üretim kabiliyetleri ve en önemli bu alanda ortaya koydukları kararlı ve tutarlı duruşla, elektrifikasyonun sektörümüzdeki simge şirketleri haline gelmesinden büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Skoda Transportation Group Otobüs Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Tanya Alttman da "Kovid-19’un sebep olduğu aranın ardından yeniden bu fuarda yer alarak şehir içi ve şehir dışı için geliştirdiğimiz modern çözümleri katılımcılara sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Almanya pazarının Grubumuz için potansiyeli çok büyük. Bununla birlikte burada ekolojik ve ekonomik anlamda inovatif çözümlere yönelik de çok ciddi bir talep var. Geliştirdiğimiz ürünlerle, iklim değişikliği odaklı hedeflere ulaşmalarında şehirlere yardımcı olabileceğimizi inanıyoruz. Şu andaki portföyümüzde yer alan troleybüsler, elektrikli otobüsler ve dizel şehir içi otobüslerin yanı sıra alternatif yakıtlı araçlar üzerinde de çalışıyoruz. Bu kapsamda, bu yılın sonunda kendi üretimimiz olan ve Çek Cumhuriyeti’nin büyük şehirlerinde test edeceğimiz hidrojenli otobüsümüzü tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

- 2020 yılında Sabancı-PFF Group ortaklığına geçmişti

Açıklamada aktarılanlara göre, 2020 yılının son çeyreğinde tamamlanan anlaşmayla birlikte, TEMSA Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığına devredilmişti. Bugün itibarıyla TEMSA hisselerinin yüzde 50’si Sabancı Holding’in, yüzde 50’si ise PPF Group’un elinde bulunuyor.

PPF Group çatısı altında faaliyet gösteren Skoda Transportation Group, bugün elektrikli araçlar, alçak taban tramvaylar, troleybüsler ve metro vagonları üretimi konusunda Avrupa’nın lider firmalarının başında geliyor. Diğer yandan, Skoda markasını taşıyan ve bir bölümü TEMSA tesislerinde üretilen E'CITY model elektrikli otobüsler de bugün Prag'daki toplu taşıma faaliyetlerine katkıda bulunuyor.

Bugüne kadar dünyanın 66 ülkesine 15 binden fazla araç ihracatı gerçekleştiren TEMSA ise seri üretime hazır hale getirdiği 4 farklı elektrikli otobüsüyle bu alanda dünyanın sayılı şirketleri arasında bulunuyor. TEMSA markalı elektrikli otobüsler ABD, İsveç, Fransa, Romanya, Litvanya gibi ülkelerde yollara çıkmıştı.

