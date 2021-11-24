KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Angelina Jolie gibi dudaklara kavuşmayı kim istemez ki? İşte dudakları daha dolgun göstermenin yolları

Angelina Jolie gibi dudaklara kavuşmayı kim istemez ki? İşte dudakları daha dolgun göstermenin yolları

24.11.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolgun dudaklara sahip olmayı kim istemez ki? Neyse ki Angelina Jolie dudaklarına kavuşmak için artık güzellik merkezlerine gitmenize gerek yok. Çok para harcamadan ve botoks yaptırmadan da çekici dudaklara sahip olabilirsiniz. Hazırsanız, ince dudaklarınızı daha büyük gösterecek yolları söylüyoruz. Başlıyoruz!

Angelina Jolie gibi dudaklara kavuşmayı kim istemez ki? İşte dudakları daha dolgun göstermenin yolları

Yüzümüzün ve gülümsememizin en özel yeri şüphesiz ki dudaklar. Kimi zaman gülüşümüzü taçlandırır, kimi zaman da etkileyici bir makyajın yıldızı olur dudaklar. Gelin görün ki, dudaklar hep istenilen dolgunlukta olmuyor. Dudakları dolgunlaştırmak için çoğu kadın güzellik merkezlerinde saatlerce zaman harcıyor. Harcanan paralar da cabası! Ama endişelenmeyin, size dudaklarınıza hayal ettiğiniz dolgun görüntüyü verebilmeniz için bazı önerilerimiz var. İşte dudakları dolgun göstermenin yolları...

KOYU RENK RUJLARDAN KAÇININ!

  • Koyu renk rujlarla etkileyici dudak makyajı yapmayı çoğu kadın sever. Fakat bilmeniz gereken önemli bir detay var. Koyu renk rujlar dudağı daha ince bir görünüme sokar.

  • Koyu renk yerine açık pastel renklerde veya ten renginizde bir dudak kalemi kullanın.

  • Dudaklarınızı kalem ile çizin, sonrasında da içini güzelce doldurun.

  • Son olarak kremsi ve nötr renkte bir ruj sürerek işlemi bitirin.
Dezenfektandan kolonyaya: Asetonsuz oje çıkarma yöntemleriDezenfektandan kolonyaya: Asetonsuz oje çıkarma yöntemleri

PARLATICI SÜRERKEN DİKKAT!

  • Dudak parlatıcısını tüm dudağınıza sürüyorsanız, bu yöntemle vedalaşmanızı öneririz! Dudaklarınızı daha dolgun göstermek için parlatıcınızı sadece üst ve alt dudaklarınızın orta kısmına uygulayın.

  • Bu teknikle uygulanan parlatıcı dudaklarınıza üç boyutlu bir görünüm vererek daha dolgun gösterir.

  • Son olarak üst dudağınızın teniniz ile birleştiği bölgeye de parlatıcı sürün.

PEELİNG ETKİSİ

  • Dudaklarınıza makyaj yapmadan önce bir diş fırçası yardımı ile dudaklarınıza peeling yapmanızı öneririz. Neden mi? Ölü derilerden arınan dudak olduğundan daha canlı ve dolgun görünür.

  • Diş fırçası ile dairesel hareketler yaparak dudaklarınızı ovalayın. Artan kan dolaşımınız sayesinde dudaklarınız daha dolgun bir görünüm sunar.

DUDAK BAKIM KREMİ KULLANIN

  • Anti-aging uygulamaları sadece cilt için ve kırışıklıklarda kullanılmıyor. Anti-aging özellikler içeren, içerisinde peptit ve hyalüronik asit içeren dudak bakım kremleri kullanın.

  • Uyumadan önce uygularsanız, sabah daha dolgun dudaklarla güne başlayabilirsiniz.

GÖLGELENDİRME YAPIN

  • Kahverengi bir göz kalemini sadece dudağınızın alt kısmına uygulayın.

  • Yapacağınız gölgelendirme işlemi ile dudaklarınız daha dolgun bir görünüme kavuşur. Tadını çıkarın!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNERAşıklar kural bozdu!Aşıklar kural bozdu!
Kaşlarınızı kalkık gösterecek makyaj hileleriKaşlarınızı kalkık gösterecek makyaj hileleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göğüslerini zincirle bağladı! Bakan bir daha baktı!

Göğüslerini zincirle bağladı! Bakan bir daha baktı!

Gönül Dağı’nın yıldızının anne ve babasını görenler şaşkınlık yaşadı

Gönül Dağı’nın yıldızının anne ve babasını görenler şaşkınlık yaşadı

İddialı pozlarından sonra açıklamasıyla olay oldu

İddialı pozlarından sonra açıklamasıyla olay oldu

Reytinglere yenildi! Ünlü oyuncular böyle veda etti

Reytinglere yenildi! Ünlü oyuncular böyle veda etti

İmalar ve manipülasyonlara dikkat!

İmalar ve manipülasyonlara dikkat!

Kasım indirimleriyle cilt bakımı ve makyaj ürünleri

Kasım indirimleriyle cilt bakımı ve makyaj ürünleri

İlginizi Çekebilir

Gamze Erçel'in sade ve spor tarzını beğenenlere kombinler

Gamze Erçel'in sade ve spor tarzını beğenenlere kombinler

2021 Ay tutulmasının burçlara etkisi!

2021 Ay tutulmasının burçlara etkisi!

Yasemin Özilhan'ın 1200 avroluk hırkasına alternatifler

Yasemin Özilhan'ın 1200 avroluk hırkasına alternatifler

100 TL altı hem kalıcı hem de ekonomik parfümler

100 TL altı hem kalıcı hem de ekonomik parfümler

Her gün 10 dakika boyunca yaptığınızda....

Her gün 10 dakika boyunca yaptığınızda....

Bunları okumadan kuaföre gitmeyin!

Bunları okumadan kuaföre gitmeyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.