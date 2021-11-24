Angelina Jolie gibi dudaklara kavuşmayı kim istemez ki? İşte dudakları daha dolgun göstermenin yolları

Yüzümüzün ve gülümsememizin en özel yeri şüphesiz ki dudaklar. Kimi zaman gülüşümüzü taçlandırır, kimi zaman da etkileyici bir makyajın yıldızı olur dudaklar. Gelin görün ki, dudaklar hep istenilen dolgunlukta olmuyor. Dudakları dolgunlaştırmak için çoğu kadın güzellik merkezlerinde saatlerce zaman harcıyor. Harcanan paralar da cabası! Ama endişelenmeyin, size dudaklarınıza hayal ettiğiniz dolgun görüntüyü verebilmeniz için bazı önerilerimiz var. İşte dudakları dolgun göstermenin yolları...

KOYU RENK RUJLARDAN KAÇININ!

Koyu renk rujlarla etkileyici dudak makyajı yapmayı çoğu kadın sever. Fakat bilmeniz gereken önemli bir detay var. Koyu renk rujlar dudağı daha ince bir görünüme sokar.

Koyu renk yerine açık pastel renklerde veya ten renginizde bir dudak kalemi kullanın.

Dudaklarınızı kalem ile çizin, sonrasında da içini güzelce doldurun.

Son olarak kremsi ve nötr renkte bir ruj sürerek işlemi bitirin.

PARLATICI SÜRERKEN DİKKAT!

Dudak parlatıcısını tüm dudağınıza sürüyorsanız, bu yöntemle vedalaşmanızı öneririz! Dudaklarınızı daha dolgun göstermek için parlatıcınızı sadece üst ve alt dudaklarınızın orta kısmına uygulayın.

Bu teknikle uygulanan parlatıcı dudaklarınıza üç boyutlu bir görünüm vererek daha dolgun gösterir.

Son olarak üst dudağınızın teniniz ile birleştiği bölgeye de parlatıcı sürün.

PEELİNG ETKİSİ

Dudaklarınıza makyaj yapmadan önce bir diş fırçası yardımı ile dudaklarınıza peeling yapmanızı öneririz. Neden mi? Ölü derilerden arınan dudak olduğundan daha canlı ve dolgun görünür.

Diş fırçası ile dairesel hareketler yaparak dudaklarınızı ovalayın. Artan kan dolaşımınız sayesinde dudaklarınız daha dolgun bir görünüm sunar.

DUDAK BAKIM KREMİ KULLANIN

Anti-aging uygulamaları sadece cilt için ve kırışıklıklarda kullanılmıyor. Anti-aging özellikler içeren, içerisinde peptit ve hyalüronik asit içeren dudak bakım kremleri kullanın.

Uyumadan önce uygularsanız, sabah daha dolgun dudaklarla güne başlayabilirsiniz.

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