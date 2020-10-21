TENAA'da ortaya çıktı: iPhone 12 Pro Max batarya kapasitesi ile şaşırttı!

iPhone 12 ailesinin tanıtılmasından sonra iPhone 12 ve iPhone 12 Mini'nin batarya kapasiteleri, Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL'den alındığı söylenen verilerle belli olmuştu. Bu verilere göre iPhone 12 2.815 mAh pile, iPhone 12 Mini ise 2.227 mAh pile sahipti. Bu değerler özellikle iPhone 12 için iPhone 11'in piline nazaran 295 mAh'lik bir fark demekti. Buna benzer bir sonuç, TENAA'dan elde edilen verilere göre iPhone 12 Pro Max'in başına da geldi.

İŞTE İPHONE 12 PRO MAX'İN BATARYA KAPASİTESİ

iPhone 12 Pro Max TENAA'da listelendi. Böylece telefonun merak edilen batarya değeri belli oldu. Buna göre iPhone 12 Pro Max'te 3,687 mAh değerinde bir batarya var. Geçen yılın en büyük iPhone'u iPhone 11 Pro Max'te ise 3,969 mAh'lik bir pil bulunuyordu. Bu da 282 mAh'lik bir fark demek. Yani iPhone 12 Pro Max'in bataryası geçen yılın iPhone 11 Pro Max'ine göre biraz küçülmüş. Ancak bu fark günlük kullanıma yansımıyor gibi.

İPHONE 11 PRO MAX VE İPHONE 12 PRO MAX PİL ÖMRÜ KONUSUNDA AYNI

Apple, resmi sitesinden açıkladığı pil kullanım sürelerinde iPhone 12 Pro Max'in 20 saate kadar video oynatabildiğini, 12 saate kadar online video izlemeye imkan sağladığını ve 80 saate kadar da ses oynatabildiğini belirtiyor. iPhone 11 Pro Max ise hemen hemen aynı pil süresini sunuyor. Bu da yaklaşık olarak yüzde 7'lik farka rağmen her iki telefonun da aynı pil ömrünü sunduğunu gösteriyor. Bunun ana nedenlerinden ise tahminlere göre daha verimli olan Apple A14 Bionic işlemcisinin ta kendisi. Ancak önümüzdeki günlerde çıkacak iPhone 12 Pro Max pil testi videoları bu konuda daha iyi fikirler verecektir.

