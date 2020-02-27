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Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

İspanya Tenerife'de bir tatilcide koronavirüs görülmesinin ardından karantinaya alınan otelin içi görüntülendi. Tatilciler bir yandan karantina koşullarına ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da günlük rutinlerine devam etmeye çalışıyor.

Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

Milano'dan eşi ile birlikte tatile İspanya Tenerife'deki bir otele gelen ve 6 gün boyunca tatil yaptıktan sonra koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan bir İtalyan doktor nedeniyle bin kişilik otel karantinaya alınmıştı.

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H10 Costa Adeje Palace isimli otelde şu an bin tatilci bulunuyor. Sağlık otoriteleri oteldeki karantinanın 14 gün süreceğini açıkladı.

Yabancı ajansların paylaştığı otelin içerisinden çekilen görüntülerde yaşananlar gözler önüne seriliyor.

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Karantina altındaki otelde çalışanlar da dahil herkes maske takıyor ancak tatilciler günlük rutinlerinden de geri kalmamaya çalışıyor.

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Havuz kenarında koruyucu maskeli tatilcilerin yürüyüş yaptığı ve güneşlendiği anlar kameralara yansımış vaziyette.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina Tenerife koronavirüs İspanya Milano

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