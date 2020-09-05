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Tepeköy kırsalında 2 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Niğde’de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.İl jandarma ekipleri Merkez Fesleğen köyünde biri 27 diğeri 23 ayrı suçtan aranan H.B ve kardeşi H.B.’nin Bor ilçesi Tepeköy kırsalında saklandıkları ihbarını aldı.

Tepeköy kırsalında 2 şüpheli yakalandı

Niğde’de çeşitli suçlardan aranan 2 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl jandarma ekipleri Merkez Fesleğen köyünde biri 27 diğeri 23 ayrı suçtan aranan H.B ve kardeşi H.B.’nin Bor ilçesi Tepeköy kırsalında saklandıkları ihbarını aldı. Ekipler yaptıkları operasyonda 2 kişiyi yakalandı. Yapılan aramada ise 1 adet otomatik av tüfeği, bu silaha ait 23 adet dolu fişek, 1 adet ruhsat kaydı olmayan tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör, 152 adet 9 mm çapında fişek, 10 bin 500 TL para ele geçirildi.
Şahısların jandarmadaki sorguları devam ediyor.

Tepeköy kırsalında 2 şüpheli yakalandı

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