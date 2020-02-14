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  4. Tepki çeken olay! Bu da direksiyonu bırakıp dans eden trafik magandası

Tepki çeken olay! Bu da direksiyonu bırakıp dans eden trafik magandası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 14:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobille seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans ettiği görüntülerle, direksiyonun kontrolünü kızına verdiği videoyu sosyal medyada paylaşan sürücüye tepki yağdı.

Suruç ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen ismi öğrenilmeyen sürücü, Şanlıurfa- Gaziantep arasında yaptığı otomobil yolculuğunda direksiyonu bırakarak yola devam etti. Araçta çalan müzikle dans eden sürücü o anları ise görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Görüntülerde ‘önemli olan elsiz araba kullanmak’ diyen sürücünün başka görüntülerinde ise kucağında taşıdığı küçük kızına direksiyonu bıraktığı görüldü. Olası bir kazaya davetiye çıkaran sürücünün videolarına ise sosyal medyadan tepki yağdı.
(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır trafik maganda

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
emniyet neyi bekliyor. bu caninin can almasınımı neden harekete geçilmiyor.
iyi bok yiyorsun hadi kendi leş canına acimiyosun evladinada mi acimiyorsun
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