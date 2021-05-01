Tepkiler çığ gibi! Yer paspasıyla önce yeri, sonra koltukları sildi

Korkunç görüntüler, Çin'in büyük şehirlerinden biri olan Chongqing'deki Chengkou Hastanesi'nde çekildi. Yer paspasıyla birkaç sandalye ve masanın kol dayamalarını silen temizlik görevlisi hem para cezasına çarptırıldı hem de işinden oldu.

Çin'de yayın yapan Chongqing Morning Post'un bildirdiğine göre, videonun sosyal medyada geniş çapta dolaşmaya başlamasının ardından, hastane sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada kadının işten çıkartıldığını doğruladı.

O, olay nedeniyle de 10 bin yuan (2 bin dolar) para cezasına çarptırılan kadı, Weibo'daki binlerce kullanıcıdan tepki gördü ve hastalar kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.

Binlerce yorum gelen video için hastaneden tekrar bir açıklama daha geldi. Söz konusu açıklamada ''Temizlik standartlarını iyileştireceğiz'' sözü verildi.

