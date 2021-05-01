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  4. Tepkiler çığ gibi! Yer paspasıyla önce yeri, sonra koltukları sildi

Tepkiler çığ gibi! Yer paspasıyla önce yeri, sonra koltukları sildi

01.05.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in sosyal medyası Webio'da yayınlanan görüntüler tepki çekti. Yerlerde kullandığı kirli paspasla hastaların oturduğu koltukları da silen temizlik görevlisi alınan kararla işten çıkartıldı.

Korkunç görüntüler, Çin'in büyük şehirlerinden biri olan Chongqing'deki Chengkou Hastanesi'nde çekildi. Yer paspasıyla birkaç sandalye ve masanın kol dayamalarını silen temizlik görevlisi hem para cezasına çarptırıldı hem de işinden oldu.

Çin'de yayın yapan Chongqing Morning Post'un bildirdiğine göre, videonun sosyal medyada geniş çapta dolaşmaya başlamasının ardından, hastane sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada kadının işten çıkartıldığını doğruladı.

O, olay nedeniyle de 10 bin yuan (2 bin dolar) para cezasına çarptırılan kadı, Weibo'daki binlerce kullanıcıdan tepki gördü ve hastalar kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.

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Binlerce yorum gelen video için hastaneden tekrar bir açıklama daha geldi. Söz konusu açıklamada ''Temizlik standartlarını iyileştireceğiz'' sözü verildi.

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sosyal medya Çin

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