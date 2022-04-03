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Teravih namazı en geç ne zaman kılınır? Saat kaça kadar kılınır? Teravih namazında okunan dualar nelerdir?

03.04.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teravih namazı en geç ne zaman kılınır? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar Ramazan ayının ikinci gününde de konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Teravih namazı en geç ne zaman kılınır? Saat kaça kadar kılınır? Teravih namazında okunan dualar nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilginin ayrıntıları haberimizde...

Teravih namazı en geç ne zaman kılınır? Saat kaça kadar kılınır? Teravih namazında okunan dualar nelerdir?

Teravih namazı en geç ne zaman kılınır? Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan soruları arasında bulunuyor. Ramazan ayının gelmesinin ardından birçok kişi teravih namazını kılmaya başladı. Teravih namazı en geç ne zaman kılınır? Saat kaça kadar kılınır? Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasını ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

TERAVİH NAMAZI EN GEÇ NE ZAMAN KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Fakat ikisi de yatsı namazının farzından sonra kılınmaktadır. Yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir.

Diyanet İşleri Başakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre; eğer teravih namazının vakit çıkmış ise; eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇA KADAR KILINIR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Yaşadığınız şehre ilişkin bilgi için tıklayın:

ramaza

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?


Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi kabul edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş olur.

Teravih namazının kılınışı:

(Dört Rekatta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı)

Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.

İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.

Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

  • Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.

    TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?


    Teravih namazı, Türkiye de dahil olmak üzere birçok İslam ülkesinde cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

    RAMAZAN'DA TERAVİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

  • Teravih namazına başlamadan önce okunacak dua:

    Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
    Sübhâne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel ceberût.
    Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhânel melik-il ma'bûd.
    Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
    Sübbûhun, kuddûsün, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.

    Merhabâ, merhabâ, merhabâ ya şehr-i Ramazân.
    Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-el bereketi vel gufrân.
    Merhabâ, merhabâ, merhabâ yâ şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'ân. Evvelühû, âhıruhû, zâhiruhû, bâtınühû yâ men lâ ilahe illâhû. (Allahümme salli alâ Muhammed.)
    Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur.
    İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli alâ Muhammed.)
  • Teravih aralarında, her 4 rekatın sonunda okunacak dua:

    Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

    Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

    -Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua (Elleri açıp 3 defa):

    Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,
    Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,
    Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.

    -Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.

    TERAVİH NAMAZI NEDEN KILINIR?


    Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervİha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

    Resül-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhari, Salatü’t-teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhari, Salatü’t-Teravih, 1; Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

    Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturup dinlenmek sevap olarak sayılır. Bu dinlenmelerde la ilahe illallah ve salavat ile meşgul olunması tavsiye edilir.

    RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR


    Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

    https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç Teravih namazı Ramazan iftar
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