Teravih namazı en geç ne zaman kılınır? Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan soruları arasında bulunuyor. Ramazan ayının gelmesinin ardından birçok kişi teravih namazını kılmaya başladı. Teravih namazı en geç ne zaman kılınır? Saat kaça kadar kılınır? Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasını ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik...

TERAVİH NAMAZI EN GEÇ NE ZAMAN KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Fakat ikisi de yatsı namazının farzından sonra kılınmaktadır. Yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir.

Diyanet İşleri Başakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre; eğer teravih namazının vakit çıkmış ise; eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇA KADAR KILINIR?

Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Yaşadığınız şehre ilişkin bilgi için tıklayın:

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

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Teravih namazı 20 rekattır. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle birlikte 20 rekat olarak kılınır.

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Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi kabul edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması durumunda da sünnet yerine getirilmiş olur.

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Teravih namazının kılınışı:

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(Dört Rekatta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı)

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Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

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Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.

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İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

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Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

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Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

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Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

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İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.

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Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

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Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

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