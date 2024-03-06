Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekât?

Birden fazla namaz türü bulunur. Bazı namazlar farz bazıları ise vacip namaz ve nafile namaz olarak isimlendirilmiştir. Sabah namazı, yatsı namazı, akşam namazı, ikindi namazı ve öğle namazı olarak kılınan namazlar farz namazlardır. Diğer namazlar ise farklı özelliklere ve sürelere göre çeşitlilik gösterir. Teravih namazı Ramazan ayı boyunca kılınan hem erkek hem de kadınlar için sünnet-i müekkede olarak değerlendirilen bir nafile namaz türüdür.

Teravih namazı ne demektir?

Kelime anlamı olarak teravih kelimesi dinlendirmek, rahatlatmak anlamlarına karşılık gelir. Türk Dil Kurumu’nun resmî internet sitesinde yer alan TDK (Türk Dil Kurumu) Sözlük sayfasında Teravih kelimesi için şu tanım yapılmıştır:

Ramazan ayı süresinde yatsı namazından sonra kılınan namaz

TDK Sözlük sayfasında “Teravih namazı” olarak da tanımlanan bu kelime aynı zamanda birleşik bir kelime olma özelliğine de sahiptir. Dini bir terimdir, isim türündedir ve kökeni Arapça dilidir.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazı 2 rekâtta ya da 4 rekâtta bir selam verilmek sureti ile kılınmalıdır. Nafile olarak sınıflandırılan namaz türlerindendir.

Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazı, ramazanın son gecesi hariç her gece kılınır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Cemaat ile kılınması ise sünnet-i kafiyedir. Sünnet-i kifaye, bir grup ya da bir kişi tarafından yerine getirildiği takdirde diğer kişilerin yapması istenmeyen anlamına gelir.

Teravih namazı kaç rekât olur?

Diyanet işlerinin verdiği bilgiye istinaden teravih namazlarının ikişer rekât olarak kılınması daha faziletlidir. Yatsı namazından sonra kılınan bir namaz olan teravih namazının gecenin üçte birine kadar ya da gece yarısı olmadan önce tehir edilmesi müstehabtır.

Gece yarısından sonraki bir zaman dilimine bırakılması bazı uzmanların ileri sürdüğü görüşlere göre mekruh olarak kabul edilmez. 20 rekâtlık bir namaz olan teravih namazlarında Kur'an’ı bir kez hatim etmek sünnet kabul edilmiştir.

Teravih namazı ne zaman kılınır?

Her yıl bir ay süren Ramazan ayı boyunca son gün hariç her gün kılınan teravih namazının zamanı yatsı namazından sonraki zaman dilimidir. Gecenin üçte birine kadar tehir edilmesi önemlidir. Yatsı namazının son 2 rekât olan sünneti kılındıktan sonra teravih namazı kılınır.

Teravih namazından sonra vitir namazı kılınır. Zamanının başlangıcı yatsı namazından sonradır ve sabah namazı kılınmadan öncesi de teravih namazı için son zamanıdır.

Teravih namazı farz mı?

Namaz çeşitlerinden bazıları farz namazlardır. Bu namazlar sabah namazları, öğle namazları, ikindi namazları, akşam namazları ve yatsı namazlarıdır. Toplamda 17 rekât olan bu namazların her biri farklı sayıda rekâta sahiptir.

Teravih namazı ise hem erkek hem de kadınlar için sünnet-i müekkede olarak kabul edilir. Her 2 rekâtta bir selam vererek kılmanın çok daha faziletli olacağına inanılır.

Teravih namazı kılınırken her 4 rekâtın sonunda bir süre oturup dinlenebilir. Bu dinlenmeler sırasında salavat getirilmesi önemlidir.

Teravih namazı farz mı, vacip mi?

Bazı namazlar farzken bazıları vacip namaz olarak kabul edilir. Vacip namaz kılınması gerekli olan, Müslüman bir kişi için yerine getirilmesi zorunlu olan namaz anlamına da gelir. Teravih namazı vacip ya da farz değil erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkede olarak kabul edilmiş olan bir namazdır.

İslam dininde vacip olan namazlardan bazıları şunlardır:

Yatsı namazından sonra kılınması gereken üç rekâtlık vitir namazı

Bayramlarda kılınan ve ikişer rekât olan bayram namazları

Teravih namazı sünnet mi?

Teravih namazı her yıl Ramazan ayının son gecesi hariç her gecesi kılınan bir nafile namazdır. Bazı hadislere dayanarak İslam alimleri ramazanda kılınan teravih namazının hem erkek hem de kadınlar için sünnet-i müekkede olduğunu açıklamışlardır.

Teravih namazında ne okunur?

Teravih namazında okunması gereken ve uygun görülen bazı dualar bulunur. Bunların arasında Fatiha ve Sübhaneke duaları da vardır. İkişer rekât olarak kılınacaksa ikinci rekâttan sonra gelen oturuşta Salli Barik, Rabbena ve Tahiyyat duaları okunmalıdır.

Eğer teravih namazı dört rekât kılınacaksa her dört rekâtta bir Salli Barik ile birlikte Tahiyyat duaları okunmalıdır. Dualar okunduktan sonra kalkılır ve üçüncü rekât sırasında Sübhaneke duası okunur. Her selamda ise salat-ı ummiye okunmalıdır.

Teravih namazı neden 20 rekât kılınır?

Bazı kaynaklara göre Hz. Muhammed'in (S.A.V) vitir dahil 23 rekât namaz kılıyor olduğu yönündeki rivayetten teravih namazı 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "Teravih namazı kaç rek'attır?" sorusuna yönelik cevabı ise şu şekildedir:

"Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rek'at olduğu yönünde, üzerinde ittifak edilen bir rivâyet yer almamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rek'at teravih kıldığı yönünde bazı rivâyetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 2/164 [7692]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 2/698 [4286]) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır."

Bazı kaynaklara göre ise sahabe uygulaması doğrultusunda teravih namazı 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yine "Teravih namazı kaç rek'attır?" sorusuna yönelik cevabında yer alan bilgilere göre:

"Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rek'at olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rek'at olarak kılınmaktadır."

Öte yandan Teravih namazı nafile bir ibadet türü kabul edildiği için farz olarak kabul edilmemiştir. Bu yüzden yorgunluk, meşgul olmak gibi çeşitli nedenlere dayanarak bu namaz evde 8,10,12,14,16,18 rekât olarak kılınırsa sünnet yerine getirilmiş kabul edilir.





