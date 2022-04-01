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Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazında okunacak dua ve sureler

01.04.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teravih namazı nasıl kılınır, sorusu Ramazan ayının gelmesiyle ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların gündemine geldi. Paylaşma ve bereket ayı olan ramazan ayında teravih namazı camilerde ve evlerde idrak edilecek. Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Peki Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? İşte Teravih namazında okunacak dua ve sureler...

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazında okunacak dua ve sureler

Teravih Namazı her sene Ramazan ayında kılınıyor. Teravih namazı nafile bir namazdır. Müslümanlar on bir ayın sultanı sürecinde bu ibadeti yerine getiriyorlar. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene teravih namazının camilerde kılınacağını duyurmuştu. Ayasofya-İ Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı bu akşam kılınacak. Teravih namazında okunan dualar arasında Sübhaneke ve Fatiha da yer alıyor.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur. İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır. İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir.

Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar. - İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur. Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur. Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir. Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

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