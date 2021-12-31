Terazi burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında terazi burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 terazi burcu yorumunu hazırladık. İşte terazi burcu 2022 yıllık burç yorumu...

TERAZİ BURCU 2022 YILLIK YORUMU (23 EYLÜL-22 EKİM)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecinden diğer burçlardan daha fazla etkileneceksiniz. Zira Venüs, sizin burcunuzun yönetici gezegeni. Yıla girerken ve Ocak ayı boyunca hayatınızı daha fazla gözden geçirecek, geçmişi ve geleceği daha fazla düşüneceksiniz. Bu dönem, aldığınız kararların üzerinden tekrar geçmek, gelecek hedeflerinizi belirlemek ve yaşamınıza küçük veya büyük bir düzen getirmek için harika bir zaman. Bu enerjiyi çalıştırmak için retro döneminde evinizde, odanızda değişiklikler yapabilir, dağınıklıkları düzenleyip evinizde ve yaşam-çalışma alanlarınızda sistemli bir düzen kurabilirsiniz.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca iş hayatınızda büyüme ve genişleme fırsatları yakalayacaksınız. Hayat şartlarınızı iyileştirme, yaşam kalitenizi yükseltme zamanı. Bu dönemde her konuda pozitif veya negaitf yönlü aşırılığa gitmeye daha açık enerjiler içinde olacaksınız. Aşırı tembellik, sorumsuzluk ve dağınıklık ile aşırı takıntı, mükemmeliyetçilik, kontrol etme dürtüsü gibi dengeyi kaybedeceğiniz durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Her ikisi de hayatınızda ve karşınıza gelen olayların da aşırılık içermesine neden olacaktır. Düşünce ve tavırlarınızdaki aşırılıklar, bedensel rahatsızlıklarla sinyaller verebilir. Eksiklik veya aşırılıktan kaynaklı hastalıklarla karşılaşabilir, tedavilerle iyileşme sağlayabilirsiniz.

YEPYENİ BAŞLANGIÇLAR YAPACAKSINIZ

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle ilişkilerinizde yepyeni başlangıçlar, yepyeni tercihler ve yeni ilişki formları karşınıza gelecektir. Bekarlar için yılın en potansiyel dönemi Jüpiter'in Koç transiti olacaktır. Bu dönemle birlikte ilişkilerinize iyimser yaklaşma, daha verici olma haliniz artabilir. Bu noktada aşırılıklara kaçmaya karşı dikkatli olmalısınız. Birlikteliği olan bazı Teraziler için, bu transit, eşi daha iyi tanıma, eşin sırlarıyla karşılaşma olarak çalışabilir.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında finansal ortaklıklar, duygusal ortaklıklar gibi iş birliği içeren konular gündemde ve ön planda olacak. Size sağlam paralar kazandırabilecek iş fırsatlarını arayabilir, maddi anlamda kendinizi daha fazla güvende hissetmek isteyebilir, çevrenizden alacağınız fikir veya tekliflerle yüklü finansal planlara girebilirsiniz. Abartılı harcamalar veya bir süredir istediğiniz, yüklü ödeme gerektiren bir satın alımı gerçekleştirme bu dönemde mümkün olabilir. Bu tutulma ani ve şok edici durumları getirebildiği için, ilişkilerde gizli, saklı durumlar aniden ortaya çıkabilir. Sizin sakladığınız veya sizden saklanan sırlar aydınlanabilir. Duyulabilir.

KARARSIZLIK DÖNEMİ BAŞLIYOR

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde kararsızlık ve ikilemleriniz artacak ve her durumu birden fazla açıdan düşünerek ele alacak, insanların söylem ve tavırlarına karşı daha hassas olacak, karşınızdakilerin aklını okuma eğilimiyle hareket edeceksiniz. Aklınızdan geçen kişiler bugünlerde birden karşınıza çıkabilir, haberler alabilirsiniz. Özellikle uzak mesafelerdeki kişilerden haberler gelebilir. Fakat bu retroda gelen kişileri çok fazla ciddiye almayabilir veya ciddi ve kalıcı sonuçlara ulaşamayabilirsiniz.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu aylarda kendi sınırlarınızı aşacak ve kendinizle bir iç yüzleşme yaşayacaksınız. Uzun yıllardır devam eden yaşam düzeninizi kırabilirsiniz. Bu dönem, aileden uzaklaşma, aile evinden ayrılma, size iyi gelmeyen eş ve ev arkadaşından fiziksel olarak ayrılma konularından bahsedebilir. Kiminle iş birliği içinde olduğunuzu gözden geçirme, kiminle olmanız gerektiğine karar verme zamanı.

İŞ HAYATINIZ HAREKETLENECEK

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak. İş ağınızın genişlemesi, çalışanlar ve şubelerin artışı, sorumluluk alanın genişlemesi, yurtdışı bağlantıları kurmak veya kurduğunuz bağlantıları büyütmek kendi iş süreçlerinize göre gündeme gelebilir. İş bağlantılı seyahatler artacaktır. Ayrıca bazılarınız için kendi düzeni dışında bir iş fırsatı gündeme gelebilir. Özellikle şehir dışı veya uzak mesafe iş fırsatları ile karşılaşabilirsiniz.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, geçmiş ilişkiler tekrar gündeme gelecektir. Fakat bu retro süreci, geçmişteki partner ile tekrar bir araya gelme ve evlilik adımları içerisine girme, nikah ve nişan gibi konuları gündeme getirebilecek enerjide. Süregelen ilişkilerde ise evliliğe gitme hedefinde olabilir, buna göre ilişkinizde bir tamam veya devam kararı alabilirsiniz. Hali hazırda evlilik süreçleri içinde olanlar içinse bu dönem tarih, plan, organizasyon değişikliklerini getirecektir. Akrabalar ve davetlilerle ilgili karmaşalar, tartışmalara neden olabilir. Eş ve partnerinizin yeni bir eğitim veya kariyer süreci bu dönemde gündeme gelebilir.



