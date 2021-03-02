Terazi Burcu günlük yorum! 2 Mart Terazi burcu yorumu

Hava grubunda yer alan Teraziler, astrologlar tarafından tahmin edilen 2 Mart Terazi burcu yorumu hakkında fikir sahibi olmak istiyor. Genellikle kadınlar tarafından takip edilen günlük burç yorumları, gün içinde nelerle karşılaşabileceğimiz yönünde tahminler sunuyor. Peki, bugün Terazileri neler bekliyor?

İşte, 2 Mart Terazi burcu yorumu!

Bugün estetik konularla ve dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz. Kaygı ve endişe, kontrol etme ihtiyacı ve eleştirellik, memnuniyetsizlik ön planda olabilir. Duygularınızı kontrol etmeli ve ilişkilerde yıkıcı tepkiler sergilememelisiniz.

