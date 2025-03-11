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  4. Terfi konusunda tartışan kadın iş arkadaşlarını zehirledi! Anbean kameraya yansıdı

Terfi konusunda tartışan kadın iş arkadaşlarını zehirledi! Anbean kameraya yansıdı

11.03.2025 11:22
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 11:22
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Brezilya'nın Goias eyaletinde tekstil işçisi bir kadın haksız bir terfi olduğunu düşündüğü bir iş arkadaşıyla tartışma yaşadı. Öfkesine yenik düşen kadın, tartıştığı iş arkadaşının su şişesine zehir kattığı iddiasıyla suçlanıyor.

Olay, geçen ay Brezilya'da yer alan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Polis, 38 yaşındaki şüphelinin, başka bir işçinin içecek kabını karıştırırken güvenlik kameraları tarafından yakalandığını ve ardından kabın içinden içtiğini ve boğazında yanma hissettiğini iddia ediyor. Kabın daha sonra yapılan analizi, suda yüksek konsantrasyonda güçlü bir çözücü bulunduğunu ortaya koydu; bu da failin iş arkadaşını zehirlemek istediğini kuvvetle gösteriyor.

SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI

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Tanıklar, iki kadının eskiden arkadaş olduğunu ancak kurbanın zehirlenme vakasındaki baş şüphelinin pek de hoşuna gitmeyen bir terfi almasının ardından ilişkilerinin bozulduğunu ifade etti. Sürekli kavga ediyorlardı ve çözücü zehirlenmesinden önce de aralarında bir tartışma olduğu iddia ediliyor.

Yerel polis muhabirlere, 38 yaşındaki şüphelinin yetkilendirme olmamasına rağmen şirketin kimyasal ürünlerinin bulunduğu özel bir yönetim alanına girdiğini söyledi. Çözücüye bu şekilde eriştiğine inanılıyor.

DAHA FAZLA İÇSEYDİ ÖLEBİLİRDİ

Kirlenmiş kaptan içtikten ve bir şeylerin ters gittiğini hissettikten sonra, kurban ambulans çağırdı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kadın tamamen iyileşti ancak doktorlar daha fazla içseydi çözücünün onu öldürebileceğini söyledi.

Polis, zehirlenmeye dair ipuçları için CCTV kameralarını kontrol ettikten sonra şüpheliyi tutukladı ve bildirildiğine göre, bir tartışmanın ardından iş arkadaşının su kabını kurcaladığını itiraf etti. Büyük ihtimalle, ağırlaştırılmış 6 ila 20 yıl arasında hapis cezası gerektiren kişiyi öldürmeye teşebbüsle suçlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Brezilya
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