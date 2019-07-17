Terk edilen bebeğin annesini bulmak için adım adım iz sürdüler

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokağa terk edilen yeni doğmuş kız bebeğin annesi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 Haziran'da Tuzcumurat Mahallesi 193. Sokak'ta bulunan bebeğin kim tarafından bırakıldığını belirleme çalışmalarında sonuca ulaştı.

Bebeğin anne rahmine yaklaşık düşüş zamanından yola çıkan ekipler, bölgedeki hastane, poliklinik ve sağlık ocaklarında kesin gebelik tanısı konanları tek tek inceledi. Bu kişilerden birinin ilk kontrolün ardından bir daha hastane veya sağlık ocağına gitmediği belirlendi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına verilen bilginin ardından ifadesi alınan kadının, bebeğin kendisinden olduğunu doğruladığı ve evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığı gerekçesiyle bebeği sokağa bıraktığını anlattığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

