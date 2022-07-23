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Termometreyi görenler gözlerine inanamadı! "Nefes alamıyoruz"

23.07.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa’ya son günler yaşatan sıcak hava dalgası Edirne’de de etkisini göstermeye başladı. İlde termometreler 43 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için çareler aramaya başladı. Bazı vatandaşlar gölge yerlere akın ederken Meriç Nehri kenarındaki çay bahçeleri ve ağaç altları doldu. Cadde ve sokakların adeta boş kaldığı sıcaklıklar nedeniyle bazı vatandaşlar “Nefes alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Termometreyi görenler gözlerine inanamadı! "Nefes alamıyoruz"

Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgası haberlerinin ardından sıcak havalar Edirne'de de etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları nedeniyle çok sayıda vatandaş zor anlar yaşarken, sıcaktan etkilenmemek ve serinlemek için çareyi gölge alanlara gitmekte buldu. Uzmanlar ise vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı. İşte detaylar...

TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalanlar serinlemek için gölge alanlara akın etti. Sıcak hava nedeniyle Edirneliler dışarı çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokaklarda az da olsa dolaşanların büyük bölümünü çevre illerden ve komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler oluşturdu. Bazıları serinlemek için dondurmacılarının önünde kuyruk oluşturdu. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sıcak havadan kaçanlar, gölgelik alanların bulunduğu işletmelere akın etti. Bazı kişiler ise serinlemek için Meriç Nehri kıyısındaki çay bahçelerini tercih etti. Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın kentte önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağını açıkladı.

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UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sıcaklığın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısında 3 ile 5 derece daha artarak hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havada 11.00 ve 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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"NEFES ALAMIYORUZ"

Edirne'de sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ve nefes almakta zorlandığını söyleyen Gizem Çavuşoğlu, "Nefes alamıyoruz. Edirne’nin sıcağından, zaten dışarıya çıktığımız andan itibaren terler sırtımızdan akmaya başlıyor. Nefes almakta o kadar zorlanıyorum ki şu anda oturacak bir yer bakıyorum. Her yer güneş. Gölge bir yer bulamıyorum. O yüzden temennim bir an önce yazın bitmesi. Edirne’nin kışı da çok kötü aslında, yazı da. Ortası olmayan bir şehir olduğu için çok da bir şey beklememek ya da şaşırmamak lazım bu olaya. Nem de çok fazla, sıcaklık olması gerekenin çok üstünde. Çok bunaldık" dedi.
İstanbul'dan Edirne'ye ailesiyle gezmeye gelen Nevzat Baybek de "Burası İstanbul’dan sıcak. Allah yardımcımız olsun. Çok sıcak yani biz de ‘Oturalım, dondurma yiyelim’ dedik. Televizyonda 38 söyledi ama 40-42 derece var. Biz de gölge bulduk, kendimizi buraya attık" diye konuştu. (DHA)

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Edirne sıcaklık termometre
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