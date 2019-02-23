HABER

Terör kurşunu hayatını kabusa çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın 2017'in ilk saatlerinde Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya yönelik saldırısında ayağından yaralanan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen 40 yaşındaki Ömer Basut, sağlığına kavuşmak için günde 17 ilaç alıyor - Reina'da korumalık yaparken saldırıyı yaşayan Basut'un ayağındaki kırık, ödem sinire baskı yaptığı için hala iyileşemedi - Yüksek oranda nöropatik ağrıları bulunan, sürekli oturduğu için 35-40 kilo alan, şeker, böbrek yetmezliği ve kalp sorunları yaşayan Basut'un hayatını kabusa çeviren en önemli sorunu ise travma sonrası stres bozukluğu - Ömer Basut: - "Yaşadığım sıkıntılar nedeniyle hayatımın bittiğine inanıyorum. Keşke ülkemizde terör saldırısı olmasaydı da bizler de konuşmasaydık, bu kadar sıkıntı çekmeseydik" - "Sırt çantalı birini gördüğümde saldırı olacakmış zannederek panikliyorum. Direkt Reina'daki olay, terörist aklıma geliyor. Onun taraması, ateş etmesi hiç aklımdan çıkmıyor"

Terör kurşunu hayatını kabusa çevirdi

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Terör örgütü DEAŞ'ın 2017'in ilk saatlerinde Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya yönelik saldırısında ayağından yaralanan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen 40 yaşındaki Ömer Basut, hala sağlığına kavuşamadı.

Reina'nın işletmecisi ve ortağı Ali Ünal'ın korumalığını yapan, güvenlikçilerden sorumlu olan Basut, 2 yılı aşkın süredir sağlık sorunları yaşıyor. Ayağındaki kırık ödem sinire baskı yaptığı için iyileşmezken, yüksek oranda nöropatik ağrılar yaşayan Basut, sürekli oturduğu için aldığı fazla kilolardan dolayı şeker hastası oldu.

Kalp problemleri yaşayan, böbrek yetmezliği tanısı konulan Basut'un en büyük sıkıntısı ise psikolojisinin bozulması. Saldırıdan sonra travma sonrası stres bozukluğu tanısı konulan Basut, 10 günde bir terapi alıyor. Basut, sağlığına kavuşabilmek için günde 17 ilaç kullanıyor.

Yaşadığı sıkıntıları AA muhabirine anlatan Basut, saldırı anında kaçışma ve bağrışmalar yaşandığını, kendisinin de kapıya doğru yöneldiğini, bu sırada da vurularak yere düştüğünü söyledi.

Basut, yılbaşı gecesi yaşanan saldırı sırasında mekanda büyük bir kaosun oluştuğunu dile getirerek, olaydan sonra bacağından bir ameliyat olduğunu, ikinci ameliyatın ise riskli bulunduğu için gerçekleştirilemediğini aktardı.

Saldırıdan sonra kendisini toparlayamadığını dile getiren Basut, şöyle devam etti:

"Psikolojik ve bedensel olarak da bunları kaldıramadım. Sürekli evde kapalı kaldığım için 35-40 kilo aldım. Şeker hastası oldum. Kalpten sıkıntılarım çıkınca anjiyo oldum. Böbrek yetmezliği de çıktı. Ayağım da psikolojim de daha da kötüye gidiyor. Hiçbir düzelme yok. Şeker, kalp hastalığı, böbreklerde sıkıntı, tansiyon gibi rahatsızlıklar çıktı. Bunlara bağlı psikiyatri travmaları yaşıyorum. Çok ağır travma geçirdiğim için psikiyatride tedavi görüyorum. Ağır ilaçlar kullanıyorum. Günde 17 ilaç alıyorum. Bunlar belgeli ve raporlu ilaçlar. Ayağımdaki ödem sinire baskı yaptığı için kırık da geçmiyor, ödem de geçmiyor, ağrılarım da dinmiyor. Çok yüksek oranda nöropatik ağrım var. Yeşil reçete ağrı kesiciler kullanıyorum. Saldırıdan sonra 2 yıldır evden dışarı çıkamıyorum. Hastane ve ev arasında gidip geliyorum. Bundan dolayı psikolojim çok bozuk. Yürüyemiyorum, bu nedenle de dışarıya çıkamıyorum. Sosyal bir hayatım kalmadı."

Mersin'de yaşamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı İstanbul'da annesinin evinde kaldığını, eşi ve çocuğunun da kendi annesiyle yaşadığını ifade eden Basut, "İki kişiyi geçindirecek maaşım yok. Bu nedenle eşim ailesiyle kalıyor. Yüzde 63,4 engelli bulunarak rapor verildi. Malulen emekli oldum." dedi.

- "Tek başıma dışarı çıkamıyorum"

Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hayatının bittiğine inandığını dile getiren Basut, "Keşke ülkemizde terör saldırısı olmasaydı da bizler de konuşmasaydık, bu kadar sıkıntı çekmeseydik. Bir terör saldırısı olmasını, insanların ölmesini, çocukların yetim kalmasını istemem." ifadelerini kullandı. Basut, kendilerine daha fazla sahip çıkılmasını istediğini vurguladı.

Sırt çantalı birini gördüğünde saldırı olacağını düşünerek paniklediğini belirten Basut, şöyle konuştu:

"Tek başıma dışarıya çıkamıyorum. Dışarı çıktığımda sırt çantalı birisini gördüğümde bana saldıracağını zannediyorum. Direkt Reina'daki olay, terörist aklıma geliyor. Onun taraması, ateş etmesi hiç aklımdan çıkmıyor. Sırt çantalı birisini görünce de panikliyorum ve kişiye kilitleniyorum. Bu sefer de karşımdaki insanla huzursuzluklar yaşıyoruz. Bundan dolayı evden dışarı çıkamıyorum, korkuyorum, herkeste sırt çantası var."

Ömer Basut, olay gecesinde saldırganın üzerinden geçtiğini ancak yüzünü görmediğini ifade etti. Olayın hayatını bitirdiğini aktaran Basut, "Bastona mahkum kaldım. Bastonla yürürken kendimden utanıyorum, kendimi eksik olarak düşünüyorum." diye konuştu.

Terör kurşunu hayatını kabusa çevirdi

Terör kurşunu hayatını kabusa çevirdi

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
ODTÜ'deki kazada ölen İrem Kütük'ün ismi Alaşehir'de kütüphaneye verildiODTÜ'deki kazada ölen İrem Kütük'ün ismi Alaşehir'de kütüphaneye verildi
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u hasta ettilerEkrem İmamoğlu: İstanbul'u hasta ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilaç Ömer Basut reina saldırısı yaralı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İzmir’de düdenlerin oluştuğu bölge trafiğe kapatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

Tuvalete kapatılıp, aç susuz bırakılan Melek'in ölümü ile ilgili flaş gelişme!

Tuvalete kapatılıp, aç susuz bırakılmıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama

FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili kritik açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.