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  4. Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklandı

Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklandı

03.05.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden Yeşil Sol Parti Eskişehir 3’üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun mahkemece tutuklandı.

Terör operasyonunda yakalanan Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi 6’sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ile Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden Yeşil Sol Parti Eskişehir 3’üncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun tutuklandı. ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçu çerçevesinde tutuklanan Muslum Koyun cezaevine gönderildi.

İçlerinde Yeşil Sol Parti İstanbul 1’inci bölge 16’ncı sıra milletvekili adayı Burcu Ayyıldız ve Yeşil Sol Parti İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı Arefe Meryem Yıldırım'ın da bulunduğu diğer 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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