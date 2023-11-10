HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütlerine finansman sağlıyorlardı! Sabahın ilk ışıklarında harekete geçildi

Terör örgütlerine finansman sağlıyorlardı! Sabahın ilk ışıklarında harekete geçildi

10.11.2023 09:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Terör örgütlerine finansman sağlıyorlardı! Sabahın ilk ışıklarında harekete geçildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine finansman sağlayan 4 kişinin kentte olduğunu belirledi. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen ekipler, 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

ef203227d8807888edc24975781d2fcb

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise sayıda dekont, dijital materyaller ile 650 dolar, 140 bin Batı Afrika frangı ve bin 695 TL ele geçirildi.

34be548e33513d832c3516319ad9e2f1

Adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

91200e0a035eca48cb26f2a10d69aae2

6201af78b6f7d5ad3946999d036a6f5a

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyanet'ten '10 Kasım' mesajıDiyanet'ten '10 Kasım' mesajı
Mermiler yola saçıldı! Korkunç kaza: Araçtan fırlayan kadın öldüMermiler yola saçıldı! Korkunç kaza: Araçtan fırlayan kadın öldü
Google'dan 10 Kasım'da siyah kurdeleGoogle'dan 10 Kasım'da siyah kurdele
Anahtar Kelimeler:
terör örgütü
En Çok Okunan Haberler
'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

'Dilan Polat' dedikodusu bir şehri karıştırdı! Herkes akın akın kuyumcuya koştu

Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

ABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadı

ABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadı

B. Münih maçının en çok konuşulanıydı! UEFA'dan o hakeme men

B. Münih maçının en çok konuşulanıydı! UEFA'dan o hakeme men

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.