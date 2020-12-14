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  4. Terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma: 1 ölü

Terör örgütü PKK ile Peşmerge güçleri arasında çatışma: 1 ölü

14.12.2020 12:33 | Son Güncelleme:
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Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Duhok kentinde terör örgütü PKK ile IKBY’ye bağlı Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.Duhok’a bağlı İmadiye ilçesi yakınlarındaki Birkari bölgesinde gece geç saatlerde, Peşmerge güçlerinin kontrol noktasında durmayan terör örgütü PKK’ya ait bir araçta bulunanlar ile IKBY Peşmerge güçleri arasında başlayan kavga daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Duhok kentinde terör örgütü PKK ile IKBY’ye bağlı Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.
Duhok’a bağlı İmadiye ilçesi yakınlarındaki Birkari bölgesinde gece geç saatlerde, Peşmerge güçlerinin kontrol noktasında durmayan terör örgütü PKK’ya ait bir araçta bulunanlar ile IKBY Peşmerge güçleri arasında başlayan kavga daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Çıkan çatışmada Peşmerge güçlerinden 1 kişi öldü.
IKBY’ye bağlı Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Abdurrahman Emin Şey Musa adlı Peşmergenin, terör örgütü PKK ile yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybettiği duyuruldu.
Geçtiğimiz Kasım ayında Peşmerge ile terör örgütü PKK arasında çıkan çatışmada 1 Peşmerge hayatını kaybederken 3 Peşmerge de yaralanmıştı.

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