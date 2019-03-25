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Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütünün köşeye sıkışmışlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Bölücü terör örgütünün köşeye sıkışmışlığı bir kez daha gözler önüne serildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sahip olduğu teknolojik imkanları da kullanarak azimle gerçekleştirdiği operasyonlarla, yurt içi ve Irak kuzeyi bölgesinde eylem yapamayacak duruma gelen bölücü hainlerin çaresizliği Kandil bölgesinde terörist elebaşlarının yaptığı görüşmelere yansıdı.

Geçtiğimiz dönem ağır kayıplarla bitti, elebaşlarını dinleyen yok
Terörist elebaşlarının görüşmelerinde; 2018 yılının kendileri için ağır kayıplarla geçtiği, teröristlerin sadece taciz eylemleri yapabildiği, yapılan eylemlerden sonuç alınamadığı gibi, hareket edemedikleri için yurt içindeki teröristlerle bağlantılarının koptuğu, “Türkiye’dekiler bu bahar hayatta kalıp eylem yapamazlar” görüşünün hakim olduğu ve teröristler arasındaki umutsuzluktan dolayı elebaşlarının talimatlarının dinlenmediği hususları yer aldı.
Ortaya çıkan bu durumun sorumluluğu kadın teröristlere yüklenerek, umutsuzluğun, beraberinde disiplinsizlik ve örgütten kaçışları da getirdiği terörist elebaşları tarafından ifade edildi.

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