HABER

Terör örgütü PKK/KCK hükümlülerine not kağıtlarıyla bilgi aktardığı iddia edilen avukat tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 00:00 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK hükümlülerine not kağıtlarıyla bilgi aktardığı iddia edilen avukat tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de cezaevinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü PKK/KCK mensuplarına not kağıtlarıyla bilgi aktarımı yaptığı öne sürülen avukat tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın iç ve dış koordinasyonunda faaliyet gösterdiği şüphesiyle İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bu kişinin İzmir'deki evi ve iş yerinde yapılan aramalarda örgüte ait çeşitli dijital materyaller, 10'u hakkında toplatma kararı bulunan 13 örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

Balıkesir'deki cezaevinde bulunan PKK/KCK'lı tutuklu ve hükümlülere küçük not kağıtları ile bilgi aktarımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, cezaevinde bulunan bir hükümlü hakkında da aynı suçtan işlem yapıldığı öğrenildi.

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME - Sakarya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Halit Akçatepe sevenleri tarafından anıldıHalit Akçatepe sevenleri tarafından anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat Balıkesir KCK PKK tutuklama

En Çok Okunan Haberler

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Dikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacak

Dikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçak pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi

Uçak pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Türkiye'yi örnek alın

Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

Duruşma salonu buz kesti! Kan donduran detaylar

21 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım

'Düşündüklerinden daha zenginim!'

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.