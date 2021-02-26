Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltı sayısı 12’ye yükseldi

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul, Mardin ve Muş’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 12’ye yükseldi. Operasyondaki bir evde, Afrin’den Kandil’e giden ve burada Gara kamp sorumluluğuna getirildiği dönemde hava harekatıyla etkisiz hale getirilen “Havin Nisebin” kod adlı kadın terörist “Havin Medine Çetin’in fotoğrafları çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul, Muş ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çoğu örgütün gençlik yapılanmasına mensup 11 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde molotoflu saldırı ve sokak eylemlerini gerçekleştiren örgütün gençlik yapılanmasına düzen operasyonda gözaltına alınanların sayısının 12’ye yükseldiği bildirildi.

Gara kamp sorumlusunun fotoğrafı çıktı

Baskınlara ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülerin de paylaşıldığı operasyonda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallerin yanı sıra öldürülen teröristlerin fotoğrafları da ele geçirildi.

Esenyurt’ta örgüt üyesine ait bir evde yapılan aramada, geçtiğimiz yıllarda Irak’ın kuzeyindeki Gara kampına düzenlenen hava harekatımda öldürülen bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Gara Kamp sorumlusu ’Havin Nisebin’ kod adlı kadın terörist Havin Medine Çetin’in fotoğrafları çıktı.