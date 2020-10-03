HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütü PKK’ya katılan örgüt üyelerini Yunanistan’a geçirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Terör örgütü PKK’ya katılan örgüt üyelerini Yunanistan’a geçirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 15:06 | Son Güncelleme

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte katılan kişileri illegal yollardan Yunanistan’a kaçıran, oradan da örgüt kamplarına geçişini sağlayan bir kişi yakalandı.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte katılan kişileri illegal yollardan Yunanistan’a kaçıran, oradan da örgüt kamplarına geçişini sağlayan bir kişi yakalandı. Aynı gün gerçekleşen bir başka operasyonda ise Gaziosmanpaşa’da park halindeki otomobilleri kundaklayan A.A. gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüte yardım ve yataklık yapan bir kişinin bazı PKK üyesini illegal yollarla Yunanistan’a geçirdiğini tespit eden terör polisi, söz konusu şüpheliyi yakın takibe alarak adım adım izledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında harekete geçen TEM ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerini sınırdan geçiren B.O.’num kırsal bölgelerdeki teröristlerin Yunanistan’a geçişini sağladığını belirledi. PKK üyelerini Lavrion ve benzeri örgüt kamplarına geçişleri sağladığı iddia edilen B.O. 30 Eylül’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Terör polisi, aynı gün başka bir operasyona daha imza attı. TEM ve İstihbarat Şube tarafından 7 Temmuz 2020’de Gaziosmanpaşa’da 2 otomobili kundakladığı belirlenen A.A. da düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 PKK’lı da dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.O. tutuklanırken, 2 aracı kundakladığı belirtilen A.A. ise ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgunİzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Avrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladıAvrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladı
En Çok Okunan Haberler
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Pazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi oldu
Pazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi oldu
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
Basıldıkları evde böyle yakalandılar
'Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı'
'Arabada bana tecavüz etmeye çalıştı'
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Rize'de korkunç olay! İlkel teleferiğin halatına takılıp 25 metreden düşerek öldü
Korkunç olay! İlkel teleferiğin halatına takılıp 25 metreden düşerek öldü
Motosiklet hırsızları neye uğradığını şaşırdı! Genç kız pencereden atlayıp önlerini kesi
Genç kız pencereden atlayıp böyle önlerine çıktı
Siyaset dünyasının acı kaybı: Eski Bakan Zeki Ergezen son yolculuğuna uğurlandı
Siyaset dünyasının acı kaybı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bölgeleri ya temizlenir ya da biz gider kendimiz yaparız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bölgeleri ya temizlenir ya da biz gider kendimiz yaparız
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert mesaj: Her türlü yaptırım karşı etki yaratır
Türkiye'den AB'ye sert mesaj: Her türlü yaptırım karşı etki yaratır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.