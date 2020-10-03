Terör örgütü PKK’ya katılan örgüt üyelerini Yunanistan’a geçirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte katılan kişileri illegal yollardan Yunanistan’a kaçıran, oradan da örgüt kamplarına geçişini sağlayan bir kişi yakalandı. Aynı gün gerçekleşen bir başka operasyonda ise Gaziosmanpaşa’da park halindeki otomobilleri kundaklayan A.A. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüte yardım ve yataklık yapan bir kişinin bazı PKK üyesini illegal yollarla Yunanistan’a geçirdiğini tespit eden terör polisi, söz konusu şüpheliyi yakın takibe alarak adım adım izledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında harekete geçen TEM ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerini sınırdan geçiren B.O.’num kırsal bölgelerdeki teröristlerin Yunanistan’a geçişini sağladığını belirledi. PKK üyelerini Lavrion ve benzeri örgüt kamplarına geçişleri sağladığı iddia edilen B.O. 30 Eylül’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör polisi, aynı gün başka bir operasyona daha imza attı. TEM ve İstihbarat Şube tarafından 7 Temmuz 2020’de Gaziosmanpaşa’da 2 otomobili kundakladığı belirlenen A.A. da düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 PKK’lı da dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.O. tutuklanırken, 2 aracı kundakladığı belirtilen A.A. ise ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest bırakıldı.

