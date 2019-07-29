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Terör örgütü PKK'ya katılmak için Mardin'e gelen kadın ve iş birlikçileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 23:02 | Son Güncelleme

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG'ye katılmak için Antalya'dan gelen kadın ve ona aracılık ettikleri iddia edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG'ye katılmak için Antalya'dan gelen kadın ve ona aracılık ettikleri iddia edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bir kadının Suriye'de terör örgütüne katılmak için Antalya'dan Mardin'e geleceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, Kızıltepe otogarında yolcu otobüsüyle geldiği tespit edilen kadın, görüştüğü bir kişiyle polis ekiplerini fark etmeleriyle kaçtıkları sırada yakalandı. Ekipler, sürdürdükleri çalışma kapsamında kadınla iş birliği yaptıkları tespit edilen 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakılırken, 8'inin sorgusu ise sürüyor.

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