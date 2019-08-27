HABER

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

Gürpınar ve Başkale ilçelerinde devam eden operasyonda tespit edilen 3 sığınakta patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen Kıran Operasyonu kapsamında, Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, operasyon kapsamında Başkale ve Gürpınar ilçeleri kırsalında operasyon başlatıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, 20 Ağustos'ta Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi kırsalında tespit edilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının, yerinde imha edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Ağustos'ta, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsal alanında 3 mağara tespit edilmiştir. Mağaralarda birer kilogramlık iki C4 plastik patlayıcı, 3 roketatar sevk fişeği, 2 roketatar başlığı, 150 piyade tüfeği fişeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 8'li pil düzeneği, 5 ateşleme fünyesi, adaptör,10 metre elektrik kablosu, jelikan, 1 kilogram tuz, 1 kilogram şeker, kg. şeker, met, battaniye, çaydanlık, 6 yemek kaşığı ele geçirilmiştir. 25 Ağustos'ta, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında menfez altına yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Büyükada'da uyuşturucu operasyonuBüyükada'da uyuşturucu operasyonu
Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyorNe Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kıran operasyonu Başkale Gürpınar terör operasyonu Van

En Çok Okunan Haberler

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 15 ilde FETÖ operasyonu: 23 asker hakkında yakalama kararı

15 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda yakalama kararı

Ne Antalya ne Muğla! Burası Hatay'ın saklı cenneti Karamağara

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İstanbul Valiliğinden 'kayıp Suudi kadın' açıklaması

Çıkan haberler üzerine Valilikten açıklama!

Son dakika: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Son dakika... Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.