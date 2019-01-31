Terör örgütü propagandası yapan 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa’da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı. Viranşehir ilçesinde dün terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alınmıştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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