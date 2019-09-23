Terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.B, O.F. ve Ş.A., düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrülünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

