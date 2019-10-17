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Terör örgütü şüphelisi göçmenlerin arasına gizlenmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:10 | Son Güncelleme

İzmir'de 26 düzensiz göçmen ile PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS üyesi zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de durdurulan bir kamyonette, 26 düzensiz göçmen ile PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS üyesi zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde metruk bir alanda yabancı uyruklu göçmenlerin toplanacağı istihbaratına ulaştı.

Alanı gözetim altına alan ekipler, kamyonete binen yabancı uyruklu göçmenleri bir süre takip ettikten sonra aracı durdurdu.

Kamyonette 9'u Filistin 17'si Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmek ile S.A, isimli şüpheli yakalandı.

Ekiplerce yapılan araştırmada S.A'nın, PKK/KCK terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS üyesi olmak suçundan işlem gördüğü ve arandığı belirlendi. Zanlı gözaltına alındı.

Araçta 7 can yeleği, 14 şambrel ve 4 pompa ele geçirilirken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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