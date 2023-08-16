Terör örgütü yandaşlarından camiye çirkin saldırı! Sabah namaza gelen cemaat fark etti

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde caminin dış duvarına terör örgütü PKK yandaşları tarafından terör örgütünün adı sprey boya ile yazıldı.

SABAH NAMAZA GELEN CEMAAT FARK ETTİ

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yer alan Hannover kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘ne (DİTİB) bağlı Hannover Merkez Camii’ne yerel saat 04.30 sularında terör örgütü PKK yandaşları tarafından terör örgütünün adı sprey boya ile yazıldı. Yapılan saldırı sabah namazına camiye gelen cemaat tarafından fark edildikten sonra dernek yönetimine bildirildi.

"TEDİRGİN VE ENDİŞELİYİZ"

Daha önce de benzer saldırılara şahit olduklarını ifade eden Hannover DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Mehmet Zengin yaptığı açıklamada, “Başta cami cemaatimiz olmak üzere din görevlilerimiz ve bizler tedirginlik içerisindeyiz ve endişe duyuyoruz. Şehirde huzur ve güven ortamının bu şekilde zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Olayın resmi makamlar tarafından en kısa zamanda çözüleceğini umuyor, fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Yazılan yazıları sildiklerini söyleyen Zengin, olayın polise intikal ettiğini söyledi. (AA)

