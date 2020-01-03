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  4. Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu "Koçer" kod adlı Metin Arslan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2019 Kasım ayının ilk haftasında Sincar Hanesor'da düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu, "kırmızı" kategoride aranan 1968 doğumlu Metin Arslan olduğu öğrenildi.

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Terör örgütüne 1994'de katılan Arslan'ın, 2004-2007 döneminde "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'a bağlı olarak faaliyet gösterdiği, 2007'de Irak'ın kuzeyindeki Gare Kampı genel sorumluluğuna getirildiği ve Türkiye'ye yönelik birçok eylem emri verdiği belirtildi.

Arslan'ın, 2012'de YPG Dış İstihbarat Sorumlusu, 2015'te YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok dağındaki karargahının sözde komutanlığını yapmaya başladığı ve Türkiye'nin Karaçok'a 2017'de düzenlediği hava harekatında yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ayrıntıları boş ver güzel haberdi bu bize yeter Allah devletimize mehmetciğimize zeval vermesin.
Elleriniz dert, SİHA larınız arıza görmesin Aslanlar
Allah ordumuza güç kuvvet ver. Şu hainleri yerle ihsan eyle
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