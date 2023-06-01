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Terör örgütünde çözülme sürüyor! 5 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

01.06.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nca, PKK'lı 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu açıklandı.

Terör örgütünde çözülme sürüyor! 5 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2014'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 48'e yükseldi. (AA)

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