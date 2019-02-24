İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünü şımartmaya gelmez. Çünkü terör örgütü Türkiye'nin büyümesini, zenginleşmesini, özgürleşmesini engellemek isteyenlerin oyuncaklarından bir tanesidir. Bu oyuncaklardan bir tanesi olan terör örgütünü şımarttığınız andan itibaren arkasında Karagöz ve Hacivat gibi kukla oynatanlar devreye girerler." dedi.

Soylu, muhtarların katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik bir sıkıştırma içine alınmak istendiğini, bunun, geçmişte yaşanan seçimler öncesinde de yapıldığını söyledi.

Milletin bunlara rağmen o dönem partisine yüzde 45 oy verdiğine işaret eden Soylu, "Bu millet onların tezgahına gelmedi, 31 Mart'a kadar da bu tezgaha gelmeyecektir. 7 Haziran'ı hepiniz hatırlıyorsunuz. Hafif yeşillendi PKK'nın siyasi kolu olan parti. Ne oldu? Yaktı, yıktı, kimseyi sokağa çıkamaz hale getirdi. Haddini devletimiz bildirdi, böyle bir kalkışmayı en büyük ceza ile cezalandırdı. Bunları şımartmaya gelmez." ifadesini kullandı.