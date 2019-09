"Terör örgütünü yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "PKK'yı, DHKP-C'yi, FETÖ'yü, IŞİD'i ve bilumum terör örgütünü ağız dolusu, yürekten lanetlemeyenle işimiz olmaz. Net duruşumuz budur." dedi.

Ordu Barosunca bir kafede düzenlenen program öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Feyzioğlu, gittikleri her ilde Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler olduğunu anlattıklarını söyledi.

Feyzioğlu, belgenin hazırlanma usulünün, en az esası kadar önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz demiyor muyduk 'Ortak akıl, ortak akıl, ortak akıl', 'Ülkenin düşünen, bu ülke için kalbi çarpan her ferdi düşüncesini ortaya koysun, birlikte bir şeyler yapalım.' diye? Şimdi ilk kez Adalet Bakanlığı bünyesinde bir belge hazırlanmadan önce 'Gelin sorunları birlikte tespit edelim.' dendi. Bu Türkiye'deki her konuya, her sorunun çözümüne emsal olsa keşke, her konuda ortak aklı buluruz. Ekonomide, Kıbrıs meselesinde, Güneydoğu sorununun çözümünde, her konuda buluruz."

İlk adım atılırken ilgili her kesime "Sorun nedir?" diye sorulduğunu belirten Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: