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Terör örgütünün silah ve mühimmatları imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen, aralarında tanksavar ve keskin nişancı silahlarının da bulunduğu mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi

Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen, aralarında tanksavar ve keskin nişancı silahlarının da bulunduğu mühimmat ile el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristler tarafından kullanılan mağara belirlendi.

Harekat kapsamında mağara içerisinde AT4 tanksavar silahı, Zagros ve Dragunov keskin nişancı silahları, HK-33 piyade tüfeği, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 BKC makineli tüfek, termal dürbün, Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı ile EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Mağaraya yakın gömülü depoda ise 100 litrelik bidonlar içerisinde sıhhi malzeme ile hazır gıda bulundu.

Ele geçirilen malzemeler komandolar tarafından yerinde imha edildi.

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