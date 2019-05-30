Terör saldırısında ölenler için anma

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısında yaşamını yitiren 4 kişi mezarları başında anıldı.

Başak Mahallesi Mezarlığında düzenlenen törende, 30 Mayıs 2016'da ilçe merkezinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden İsa Torlak (70), Davut Yoksul (19), Ekrem Birlik (52) ile Kübra Birlik (4) için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, yaptığı açıklamada, 3 yıl önceki saldırıda ağabeyi ve onun torunu ile yoldan geçen iki kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Benzer olayların yaşanmamasını dileyen Birlik, "Bizim canımız yandı. Kimsenin canı yanmasın. Allah, er geç onların da belasını verecek." dedi.

Birlik, daha sonra 5 Mayıs'taki terör saldırısında hayatını kaybeden Servet Bilen (23) ile Diyar Bilen'in (13) kabrini ziyaret eden Anne Asya Bilen'e de başsağlığı diledi.

Programa, Birlik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 30 Mayıs 2016'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce rögar kapağına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i polis 23 kişi de yaralanmıştı.

