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Terör saldırısında yaralanan doktor hastalarını merak ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın Nusaybin'de sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda yaralananlar için gittiği olay yerinde yaralanan doktor Ali Yüksel'in tedavisi Diyarbakır'da sürüyor - Dicle Üniversitesinde yapılan ameliyatın ardından servise alınan Yüksel, telefonla ulaştığı hastalarının sağlık durumu hakkında bilgi alıyor - Yüksel: "Hastanedeyim, durumum daha iyiye gidiyor. Bu beni durdurmuyor, bilgisayarımı açıp hastalarımı telefonla aramaya devam ediyorum. Onların sağlık durumunu soruyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği havanlı saldırıda yaralanan doktor Ali Yüksel (35), tedavi gördüğü hastane yatağında telefonla ulaştığı hastalarının sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik 11 Ekim'de yapılan 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı havan ve roketatarlı saldırıda yaralananlara ilk müdahaleyi yapmak için görev yaptığı Hayat Aile Sağlık Merkezinden olay yerine giden doktor Ali Yüksel, ikinci saldırının yapılması üzerine bir binaya sığındı.

Bu sırada gerçekleşen üçüncü saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Yüksel, Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi servisinde tedavi altına alındı.

- "Ölmek istemiyorum bizi kurtarın, diye bağırıyordu"

Burada yapılan ameliyatın ardından servise alınan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahyalı olduğunu ancak 8 yıldır Nusaybin'de Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yaptığını söyledi.

Olay günü aile merkezinde görev yaparken patlama sesi duyması üzerine yaralı olup olmadığını görmek için dışarı çıktığını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Bomba sesi duyduk yardım etmek amacıyla dışarıya çıktım sonra tekrar bir bomba sesi daha duyduk. Sesler devam ederken bir apartmana sığındım. Orada bir şarapnel parçası geldi, benimle beraber birkaç kişi daha yaralandı. Daha sonra o apartmanın bodrum katına saklandık. İlk başta yaralandığımı hissetmedim. Etrafıma baktığımda bacağından yaralanan vardı, sonra göğsünden biri daha yaralanmıştı. Kendime baktığımda göğsümde bir ıslaklık vardı, yaralandığımı hissettim. Önce kendime tampon yaptım, yanımda ayağından yaralı olana ayağına tampon yapıp, kemerle sıkmasını söyledim. Bir kadın elimi sıkı sıkı tutmuştu, 'Ölmek istemiyorum bizi kurtarın' diye bağırıyordu. Diğer yaralılara yardım için elimi bırakmasını söyledim. Daha sonra sesler kesildi bizi hastaneye götürdüler."

- Hastalarının tedavisini takip ediyor

Doktor olarak görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini aktaran Yüksel, "Çocukluğumdan beri doktor olup hastalara yardımcı olmak istiyordum. Ömrüm yettiğince de bu görevi yerine getirmeye çalışacağım. Hastanedeyim, durumum daha iyiye gidiyor. Bu beni durdurmuyor bilgisayarımı açıp hastalarımı telefonla aramaya devam ediyorum. Onların sağlık durumunu soruyorum." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır Nusaybin'de sivillere yönelik saldırı yaralanan doktor

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