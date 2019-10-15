Terör saldırısında yaralanan doktor hastalarını merak ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivillere yönelik gerçekleştirdiği havanlı saldırıda yaralanan doktor Ali Yüksel (35), tedavi gördüğü hastane yatağında telefonla ulaştığı hastalarının sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik 11 Ekim'de yapılan 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı havan ve roketatarlı saldırıda yaralananlara ilk müdahaleyi yapmak için görev yaptığı Hayat Aile Sağlık Merkezinden olay yerine giden doktor Ali Yüksel, ikinci saldırının yapılması üzerine bir binaya sığındı.

Bu sırada gerçekleşen üçüncü saldırıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Yüksel, Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi servisinde tedavi altına alındı.

- "Ölmek istemiyorum bizi kurtarın, diye bağırıyordu"

Burada yapılan ameliyatın ardından servise alınan Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahyalı olduğunu ancak 8 yıldır Nusaybin'de Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yaptığını söyledi.