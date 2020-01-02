Terörden temizlenen mahalle 25 yıl sonra yerleşime açılıyor

Bu kapsamda yol açma ve yenileme çalışmalarının startını veren, içme suyu şebekesini yenileyen belediye, Doğu Anadolu Projesi (DAP) işbirliğiyle arazilerin verimini artırmak için sulama suyu kanalları yaptırdı.

Çukurca Belediyesi de vatandaşların mahalleye ulaşımlarını kolaylaştırmak ve arazilerini tarımsal alanda değerlendirmelerini sağlamak için yeni projeler hazırladı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, terör olayları nedeniyle 1995'te boşaltılan Dutluca Mahallesi, çeyrek asır sonra yeniden yerleşime açıldı.

"Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla biz mahallemizde hemen yol çalışması başlattık. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yolumuz var. Bunun yüzde 85'ni tamamladık. İçme suyu probleminin de yüzde 95'lik kısmını hallettik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Mahalle yıllarca ulaşıma ve yerleşime kapalı olduğu için su kanalları tamamen bozulmuştu. DAP ile yaptığımız ortak proje ile sulama suyu kanalı sorununu da çözdük. Havaların ısınmasıyla insanlarımız gelip buraya yerleşecek, arazisinde tarım ve hayvancılık yapabilecek."

Belediye Başkanı Ensar Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle boşaltılan mahallede ulaşımın sağlanamadığını, su kanallarının bozulduğunu ve içme suyu probleminin yaşandığını belirterek, şöyle dedi:

Yolun bitmesiyle bölgedeki tarihi mekanları da turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Dündar, ''Mahallemizin tarihi bir geçmişi var. Kilise, su kemeri ve eski gümrük binası bulunuyor. Burayı açtığımızda turizme de büyük bir katkı vermiş olacağız." diye konuştu.

- "Terör nedeniyle boşalttık"

Mahalle muhtarı İsmail Altay ise mahallenin boşaltılmasının ardından burada yaşayanların ilçe merkezindeki farklı bölgelere yerleştiğini belirtti.

Mahallenin 47 haneden oluştuğunu aktaran Altay, "50 yıldan bu yana ilk kez Sayın Belediye Başkanımız Ensar Dündar sayesinde mahallemize yol hizmeti götürülüyor. Ayrıca içme suyu yenileniyor ve sulama kanalları yapılıyor. Çok verimli topraklarımız var. Su kanalı yapıldıktan sonra arazilerimizin tamamını kullanacağız. Halkımız 25 yıldan sonra topraklarına geri dönecek. Bunun için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

