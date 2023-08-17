Teröre ağır darbe! MSB açıkladı: Son bir haftada...

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftanın terörle mücadele bilançosunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1062’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 405’e ulaşmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE

Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5’i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 33’ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

YASA DIŞI GEÇİŞLER

Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 179 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan bu şahıslardan 9’u FETÖ mensubu olmak üzere 13’ü terör örgütü üyesidir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

ORMAN YANGINLARI

18 orman yangınının söndürülmesine katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 878 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir."

