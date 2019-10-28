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Terörist cenazesine katılan 9 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Tunceli kırsalında öldürülen teröristlerin cenazesine katıldıkları gerekçesi ile 9 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli kırsalında çıkan çatışmada öldürülen terör örgütü MLKP üyesi 2 teröristin Sultangazi’de cenazelerine katılan kişilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, Tunceli kırsalında öldürülen teröristlerin cenazesine katıldıkları gerekçesi ile 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli kırsalında çıkan çatışmada öldürülen terör örgütü MLKP üyesi 2 teröristin Sultangazi’de cenazelerine katılan kişilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Haklarında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 15 adrese yapılan baskınlarda H.Y., E.T., E.G., Y.A., D.İ., G.T., E.S., Ç.B. ve A.A. isimli 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece “adli kontrol” şartı ile serbest bırakıldı.

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