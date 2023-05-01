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Terörist elebaşı Cemil Bayık açıkladı: PKK'dan 14 Mayıs seçimlerinde YSP'ye destek mesajı

01.05.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Cemil Bayık, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bayık, HDP'nin çatısı altında katılacağı Yeşil Sol Parti'nin de (YSP) yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'na destek mesajı verdi.

Terörist elebaşı Cemil Bayık açıkladı: PKK'dan 14 Mayıs seçimlerinde YSP'ye destek mesajı

Terör örgütü PKK'dan, Türkiye'nin 13 gün sonra sandık başına gideceği seçimlere yönelik destek açıklaması geldi. Açıklamayı yapan Cemil Bayık, terör örgütünün desteğinin Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yana olacağını ifade etti.

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Sözde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, açıklamasında şunları söyledi:

"(Öcalan) Kürdistan'da özerkliğin, özgürlüğün geliştirilmesi biçiminde formüle etmiştir ve bu temelde Türkiye'deki demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürüten sosyalistler, demokratlar, aydınlar, yurtseverler bu paradigmayı esas alarak son dönemde Emek ve Özgürlük İttifakı'nı geliştirmişlerdir. Bu ittifakla Yeşil Sol Parti'de yer almışlardır."

"YEŞİL SOL PARTİ'NİN BU ROLÜ İYİ OYNAMASI GEREKİYOR"

"Türkiye'deki sosyalistlerin, yurtseverlerin, demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütenlerin önüne çok tarihi bir fırsat çıktı" diyen Bayık şöyle devam etti:

"Türkiye'yi demokratik cumhuriyet biçiminde geliştirme fırsatı ortaya çıktı. İşte bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için Yeşil Sol Parti'nin kendini oldukça iyi örgütlemesi, seçim mücadelesini iyi yürütmesi ve parlamentoya da kendini çok güçlü taşıması gerekiyor. Eğer bunu yaparsa işte ortaya çıkan tarihi fırsatı demokrasi yönünde değerlendirecektir. Türkiye'nin kangren olmuş sorunlarına çözüm geliştirilecektir. Artık Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan Yeşil Sol Parti olmuştur. O zaman Yeşil Sol Parti'nin bu rolünü iyi oynaması gerekiyor."

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