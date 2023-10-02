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  4. 'Terörist' paylaşımında tepki çeken detay! Cüneyt Özdemir de görünce sormadan edemedi: "Allah Allah dedim, şunu merak ettim"

'Terörist' paylaşımında tepki çeken detay! Cüneyt Özdemir de görünce sormadan edemedi: "Allah Allah dedim, şunu merak ettim"

02.10.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısının ardından Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW) skandala imza attı. Saldırı anının görüntülerine yer verilen paylaşıma düşülen nottaki bir detay tepki çekti. O paylaşımı okuyan gazeteci Cüneyt Özdemir "Allah Allah dedim, şunu merak ettim" deyip "Tiksiniyorum ve iğreniyorum bundan" sözleriyle sert çıktı.

'Terörist' paylaşımında tepki çeken detay! Cüneyt Özdemir de görünce sormadan edemedi: "Allah Allah dedim, şunu merak ettim"

Ankara'nın göbeğindeki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasının önüne gelen iki terörist haince bir saldırı düzenledi. Teröristlerden biri kendini havaya uçurdu, diğeri silahlı çatışmada öldürüldü. Alman devlet televizyonu Deutsche Welle'nin olaya yorumu, Cüneyt Özdemir'in de tepkisini çekti.

"BİR TWEET ATTILAR, 'ALLAH ALLAH' DEDİM"

Kendi YouTube hesabından yaptığı açıklamada, DW'nin attığı tweet üzerinden Batı medyasını "iki yüzlülük" ile suçlayan Özdemir şunları söyledi:

"Deutsche Welle biliyorsunuz Almanya'nın devlet televizyonu. Bu devlet televizyonları son dönemde Türkiye'de Rusya'nın sesi, Almanya'nın sesi, bilmem neyin sesi hep beraber yayın yapmaya başladılar. DW bir tweet attı, ben de 'Allah Allah' dedim: 'This is the moment two "terrorists" blew up a car outside the Interior Ministry in Ankara.'

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"AY YİYEYİM SİZİN OBJEKTİFLİĞİNİZİ!"

Şunu merak ettim, niye tırnak içine almış acaba teröristleri? İki tane adam geliyor, birisi kendini havaya uçuruyor. Ve DW gördüğünüz gibi terörist mi, değil mi daha tereddütte. Ay yiyeyim sizin bu objektifliğinizi! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğü tam bu. Aynı şey, acaba Almanya İçişleri Bakanlığı önüne gelip bir adam kendini uçursa Alman devlet televizyonu tırnak içinde teröristler diyebilir miydi? Diyemezdi tabii ki.

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"ELMA, ARMUT SATMAYA MI GELMİŞ?"

Ama Türkiye'de olunca 'Acaba terörist mi?' Neymiş acaba? Elma, armut satmaya mı gelmiş? Aşırı bir Batı yardakçılığı var ya, tiksiniyorum ve iğreniyorum bundan. Bugün DW yapar, yarın başka. NY Times da benzer bir terbiyesizliği yapmıştı hatırlarsınız. Oradaki editörün aymazlığı değil; bir değil, iki tane tweet atıyorlar. Kimse değiştirmiyor, özür dilemiyor. Ama böyle şeyler de görüyoruz ne yazık ki."

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Cüneyt Özdemir

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