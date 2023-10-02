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  4. SON DAKİKA | Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanlığı teröristin kimliğini açıkladı

SON DAKİKA | Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanlığı teröristin kimliğini açıkladı

02.10.2023 13:30 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Ankara'da saldırı girişiminde bulunan teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı.

Ankara'da dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı önüne gelen iki terörist, saldırı girişiminde bulundu. Olayda bir terörist kendini patlatırken diğeri de etkisiz hale getirildi, 2 polis memuru da hafif yaralandı.

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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İçişleri Bakanlığı saldırı girişimi sonrası bugün yaptığı açıklamada teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı. Diğer teröristin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"01.10.2023 tarihinde Bakanlığımıza yönelik (2) terörist tarafından düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerimizin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve teröristler etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir.

Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir"

TERÖRİSTLERE DARBE! SİLAH VE MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz. Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu köyünde gerçekleştirilen operasyonda; 70 AK-47 piyade tüfeği, 14 bin 12 adet çeşitli ebatlarda mühimmat; Van İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale'de yapılan operasyon kapsamında, 3 piyade tüfeği ve çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat; Hakkari ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda ve Yüksekova ile Lice'deki arazi aramasında 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 1 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" dedi.

Terör örgütüne karşı başlatılan operasyonların devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonlara katılan kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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