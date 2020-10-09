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  4. Teröristle bağlantısı ortaya çıkmıştı! Avukat Merve Nur Doğan tutuklandı

Teröristle bağlantısı ortaya çıkmıştı! Avukat Merve Nur Doğan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 20:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Merve Nur Doğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Teröristle bağlantısı ortaya çıkmıştı! Avukat Merve Nur Doğan tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Ekim'de, 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de, 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

BİRLİKTE YER ALDIKLARI FOTOĞRAF BULUNDU

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde örgütsel doküman ve çeşitli materyal ele geçirildi. Jandarma ekiplerince materyallerde yapılan incelemede öldürülen PKK'lı terörist Müzeyyen Aydınlı'nın bir kadınla çekildiği fotoğraf bulundu. Yapılan incelemede fotoğraftaki kadının 2018 yılında terör örgütüne katılan 'Doğa Dilşa' (Bese) kod adını kullanan Diyarbakır Barosu'na kayıtlı Merve Nur Doğan olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerince 7 Ekim'de düzenlenen operasyonla avukat Merve Nur Doğan, yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda bugün sorgusu tamamlanan Doğan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Doğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

AA

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