HABER

Teröristler Tel Abyad halkına hayatı zehir etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'ı işgal altında tuttuğu sürede halka sebepsiz yere çeşitli işkenceler yaptığı, zorla dükkanlarını kapattırdığı esnafı iş yapamaz hale getirdiği öğrenildi - Tel Abyad'da manavlık yapan İsmail Abdullah Hamud: - "Terör örgütünden gördüğümüz zulmü ancak Allah biliyor. Bizlere çok zulmettiler" - Berber Mehmet Mustafa: - "Burası terör örgütünden temizlendi, durum şimdi çok iyi oldu. Türkiye'den gelen olursa burada şartlar şu an iyi. Ekmek var, sebze çok, dükkanlar açıldı ve hayat çok güzel oldu"

TEL ABYAD (AA) - EŞBER AYAYDIN - Terör örgütü YPG/PKK'lıların, Tel Abyad'ı işgal altında tuttukları dönemde, yörede yaşayanları sebepsiz yere gözaltına alarak çeşitli işkenceler yaptığı, zorla dükkanlarını kapattırdığı esnafı iş yapamaz hale getirdiği öğrenildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı sayesinde Tel Abyad bir süre önce terörden temizlendi.

Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Tel Abyad'da halk, yeniden özgür olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tel Abyad'da manavlık yapan İsmail Abdullah Hamud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün ilçeden temizlenmesinin ardından büyük rahatlık ve huzur içinde yaşamaya başladıklarını söyledi.

Yeniden hürriyetlerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını anlatan Hamud, şunları kaydetti:

"Terör örgütünden gördüğümüz zulmü ancak Allah biliyor. Bizlere çok zulmettiler. Dükkanlarımızı kapatıyorlardı, iş yapamıyorduk. Terör örgütü dükkanlarımızı açmamıza müsaade etmiyordu. Her gün insanları gözaltına alıyorlardı. Dükkanımızı açtığımızda da gelen sebzelerden sözde gümrük vergisi alıyorlardı. 50 Suriye lirasına alınan domatesin kilosu bu gümrük parası nedeniyle 150 Suriye lirası oluyordu."

İlçede berberlik yapan Mehmet Mustafa ise terör örgütünün sadece kendi adamlarına iş yapma hakkı tanıdığını, başka kimseye çalışma fırsatı vermediğini ifade etti.

Teröristlerin, dükkanlarını zorla kapattırdığını belirten Mustafa, "Burası terör örgütünden temizlendi, durum şimdi çok iyi oldu. Türkiye'den gelen olursa burada şartlar iyi. Ekmek var, sebze çok oldu, dükkanlar açıldı ve hayat çok güzel oldu. Terör örgütü bize çok sıkıntılar yaşattı, dükkanlarımızı zorla kapattırıyorlardı, zorla protesto yaptırıyorlardı. Zorla askere alıyorlardı, biz de mecburen dükkanlarımızı kapatıyorduk." diye konuştu.

- "Ermeni kardeşlerimiz kiliseye gelip ibadet yapabilir"

SMO komutanlarından Hamed Samir de YPG/PKK'nın Ermenilere ait kiliseyi karargah yaptığını, teröristlerin bölgeden ayrılırken buraya bomba tuzakladığını söyledi.

Alanı patlayıcılardan temizlediklerini dile getiren Samir, "Teröristler burada kaldıkları sürede buradan Türkiye'ye havan atıyordu. Türk kardeşlerimiz, Ermeni kardeşlerimize saygılarından dolayı burayı vurmadı. Kilise artık temizlendi, Ermeni kardeşlerimiz kiliseye gelip rahatlıkla ibadetlerini yapabilir." ifadelerini kullandı.

SMO askeri Ahmet Abdülhakim de terör örgütünün, işgal ettiği topraklarda yaşayanlara büyük eziyetler ettiğini, Tel Abyad'daki ailesinin evine de el koyduğunu kaydetti.

Bütün eşyaların yağmalandığını anlatan Abdülhakim, "Ailelerimize büyük sıkıntılar yaşatmışlar. Babama 5 ay boyunca işkence yaptılar. Evlerimiz burada, evlerimize el koydular, eşyaları aldılar. Şimdi kaçtılar biz geldik, evlerimizdeki eşyaların hiçbiri yoktu." dedi.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!
Araba çarpan tilki hayata tutunduAraba çarpan tilki hayata tutundu
42 sene Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde42 sene Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haraç Şanlıurfa Tel Abyad Terör örgütü YPG/PKK Zulüm

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs durağındaki asansörde 45 dakika mahsur kaldılar

45 dakika böyle beklediler! İmdatlarına ekipler yetişti

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

Uyuşturucu operasyonunda tam 42 kafatası bulundu!

Uyuşturucu operasyonunda tam 42 kafatası bulundu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

Suriye ve Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit oldu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'de korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.