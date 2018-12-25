Teröristlerden kurtuluşunun 2. yıldönümünde Halep’ten görüntüler

Kurtarılmasının 2. yıldönümünü kutlayan Halep’ten görüntüler...
Halep'teki kutlamalardan kareler
Suriye'nin Halep kentinin teröristlerden kurtarılmasının ikinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılan Halepliler.
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Halep'in teröristlerden kurtuluşunun 2. yıldönümü kutlamaları kapsamında kentte düzenlenen geçit törenine katılan Suriyeli askerler.
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Konserde Suriyeli çocuk korosu parçalar seslendirdi.
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Kentte düzenlenen geçit törenine katılan Suriyeli askerler.
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Halep'teki kutlama etkinliklerine katılan çocuklar.
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Kutlama etkinliklerine çok sayıda kişi katıldı.
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Düzenlenen konserin katılımcılarından dans gösterisi.
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