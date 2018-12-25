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Teröristlerden kurtuluşunun 2. yıldönümünde Halep’ten görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2018 09:43 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentinde, teröristlerden kurtarılmasının 2. yıldönümü nedeniyle kutlamalar yapıldı. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği kent merkezinde toplanan Halep halkı, yetkililer ve askerler, geçit töreni ve konser izledi.

Kurtarılmasının 2. yıldönümünü kutlayan Halep’ten görüntüler...

Halep'teki kutlamalardan kareler

Suriye'nin Halep kentinin teröristlerden kurtarılmasının ikinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılan Halepliler.

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Halep'in teröristlerden kurtuluşunun 2. yıldönümü kutlamaları kapsamında kentte düzenlenen geçit törenine katılan Suriyeli askerler.

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Konserde Suriyeli çocuk korosu parçalar seslendirdi.

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Kentte düzenlenen geçit törenine katılan Suriyeli askerler.

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Halep'teki kutlama etkinliklerine katılan çocuklar.

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Kutlama etkinliklerine çok sayıda kişi katıldı.

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Düzenlenen konserin katılımcılarından dans gösterisi.
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Halep kutlama

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