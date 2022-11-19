Teröristlerin hazırladığı bombanın parçaları ortaya çıktı! Bomba güçlensin diye içine çivi, demir parçaları koymuşlar

İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından, İstanbul emniyeti hem saldırganların yakalanması hem de patlayıcının tespit edilmesi için çok yönlü araştırma başlattı. Saldırganlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yakalanırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı.

BOMBAYI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇİVİ VE METAL PARÇA TAKMIŞLAR

Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı. O parçalara ait fotoğraflarda bombanın içeriğindeki TNT ve Nitro Selüloz parçaları da dikkat çekti.

OLAY YERİNE KORSAN TAKSİYLE GİTMİŞ

Öte yandan İstiklal'deki hain saldırıyla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu ortaya çıkan gerçeğe göre teröristler patlamanın gerçekleştiği 13 Kasım'dan 1 gün önce Taksim'e gitmeye karar verip ardından vazgeçmiş. Öte yandan bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif gezilerinden yeni görüntüler de ortaya çıkarken olay yerine korsan taksiciyle gittiği belirlendi.

(DHA)



