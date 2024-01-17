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Teröristlerin sığınakları bir bir imha edildi! Silahları, mühimmatları ve patlayıcıları yok edildi

17.01.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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Teröristlerin kış aylarındaki eylem hazırlıklarına yönelik darbe vuruldu. Kahramanlar-44 operasyonlarıyla terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirilirken sığınakları da imha edildi.

Teröristlerin sığınakları bir bir imha edildi! Silahları, mühimmatları ve patlayıcıları yok edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiye göre; Bingöl, Hatay, Siirt, Şırnak, Giresun, Diyarbakır ve Tunceli’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları ve J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin katılımıyla Kahramanlar-44 operasyonu düzenlendi.

TEK TEK İMHA EDİLDİLER

Yerlikaya paylaşımına şunları kaydetti:

"Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 72 tim ve 981 jandarma personelinin katılımıyla “KAHRAMANLAR-44” operasyonları gerçekleştirildi.

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Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi."


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Anahtar Kelimeler:
terörist
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