HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teröristlerin Türkiye'ye girişlerine yardım etmişler! İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı yükseliyor: Bulgaristan'da yakalandılar

Teröristlerin Türkiye'ye girişlerine yardım etmişler! İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı yükseliyor: Bulgaristan'da yakalandılar

19.11.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan saldırıyla ilgili 5 kişinin Bulgaristan'da yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Bulgaristan'da yakalananlar arasında, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Bilal Hassan’ın "sağ kolunun" da yer aldığı öğrenildi.

Teröristlerin Türkiye'ye girişlerine yardım etmişler! İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda gözaltı sayısı yükseliyor: Bulgaristan'da yakalandılar

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti.

Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SON DAKİKA: BULGARİSTAN'DA YAKALANDILAR!

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.

Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.

MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı MİT'ten flaş operasyon! Hepsi yakalandı

(DHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev almak istedi başına gelenlere inanamadı!Ev almak istedi başına gelenlere inanamadı!
Sağanak yağış hayatı felç etti! Dükkanları su bastıSağanak yağış hayatı felç etti! Dükkanları su bastı
4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
terörist

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Benzin fiyatına ikinci indirim geldi

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

Şok gerçek! 'Cinci hoca', cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

Şoke eden iddia! 'İki katına Araplara satalım'

Şoke eden iddia! 'İki katına Araplara satalım'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı: ''Hepimiz seks yapıyoruz''

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı: ''Hepimiz seks yapıyoruz''

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.