Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter paylaşımında, Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Altun, "Milletimizin başı sağ olsun. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verdi.
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