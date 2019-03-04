"Terörün siyasi uzantısıyla hareket edenlere Osmanlı şamarı vuracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Bu vatanı bölmek için silahlı terör örgütü ve onun siyasi uzantısıyla beraber hareket edenlere Osmanlı şamarını vuracağız. Bunlara öyle bir şamar vuracağız ki bir daha siyaset sahnesinde akılları başına gelip siyaset yapma cesareti bulamayacaklar." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Erzurum'un Pasinler ilçesini ziyaret eden Turhan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Yerelde yapılacak hizmetlerin insanlara sunulması ve işin ehline verilmesi bakımından yerel seçimleri önemsediklerinin altını çizen Turhan, şunları dile getirdi:

"Yerel seçimlerin başka bir önemi var, ikinci önemli sebebi de dünyada, yaşadığımız coğrafyada Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar milletinden aldığı yetkiyi 'acaba bu seçimde alabilecek mi' korkusu yaşayan zalimlere karşı vereceğimiz cevabın seçimidir. Yüzyıl önce burada Milli Mücadele'mizin planları, programları yapıldı. 100 yıl sonra da yeni Türkiye'nin plan ve programlarını bölgesinde lider ve mazlumların hamisi bir ülke ve zalimlere karşı dik duran bir ülke olmanın hesaplarını, kitaplarını yapıyoruz. Bu seçim onun için önemli bir aşamadır."